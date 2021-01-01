شاهد .. مسلسل هند خانم الحلقة الأخيرة كاملة

بيروت / سما

عرضت قناة الجديد مسلسل هند خانم الحلقة الأخيرة مع بدء وضوح الحقيقة وكشف الأسرار للجميع وسط ترقب حذر للمصير الذي سيواجه سليم وناجي فيما تبقى من عمر هذا العمل الفني.

مسلسل هند خانم الحلقة الأخيرة تبلغ مدتها نحو خمس وأربعين دقيقة فقط، بدون إعلانات لكنها تستمر على شاشة الجديد والقنوات الناقلة الأخرى نحو ساعة ونصف تمتد حتى منتصف الليل.

وقالت الجديد على تويتر: الأسرار بلّشت تنفضح والحقيقة رح تبيّن، متسائلة : "كيف رح تكون نهاية قصّة هند وعيلتها وشو رح يكون مصير ناجي وسليم؟ موعدنا الليلة بعد نشرة الأخبار".

وأصبح الفضول كبيرا لدى المتابعين منذ بداية عرض حلقات الشهر الجاري للتعرف على نهاية أحداث مسلسل هند خانم في ظل الغموض الكبير والتطورات الشيقة التي شهدها في الأخير.

مسلسل هند خانم الأخيرة: اضغط هنا

وأخرج هذا المسلسل المخرج الكبير كنان موسى اسكندراني وكتبه رازي وردة تحت إشراف مكرم الريس ومونتاج جورج ضاهر ومساعد كاميرا عمار الموسى ومساعد الصوت محمد كردية.

وشارك في المسلسل أسماء كبيرة، منها، سماح الترك، سيمون كفوري، سمير شباط، إلياس غضبان، جورن إسطفان، أحمد دقيق، شادي غازي، علي عاصي، رامي زغيب، سرجون مقدسي، بشار حجار.

كما ظهر في مسلسل هند خانم، رامي طرزق، ماغي غانم، يوسف فاضل، ميساء الحافظ، ماريان الهاشم، جوري الصفدي، منى صباغ، كريم كوكر، أندري السيوفي، بريان نويهد، ناصيف الدادا.