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مواعيد عرض مسلسل دانتيل على mbc 4 .. شاهد الحلقات كاملة

السبت 20 فبراير 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل دانتيل على mbc 4 .. شاهد الحلقات كاملة



بيروت / سما

أعلنت مصادر فنية، عن مواعيد عرض مسلسل دانتيل 2021 على قناة إم بي سي (mbc 4) بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر، مشيرة إلى أنه تم عرض الحلقة الأولى والثانية على المنصة.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل دانتيل يكون من يوم الأحد إلى الخميس على (mbc 4) عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت ودمشق والقاهرة، فيما تعاد في تمام الثالثة عصرًا.

وأفادت بأنه تم استثناء يومي الجمعة والسبت من عرض مسلسل دانتيل، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه بإمكان الجميع متابعة حلقات العمل الفني كاملة بدون إعلانات على منصة (شاهد vip).

وقال محمود نصر في لقاء عبر القناة إنه فخور جدا بنجاح مسلسل دانتيل وأنه يعتقد العرض التلفزيوني أكبر من الإلكتروني، موضحا أن فكرة المنصات لا تزال جديدة وليس كل الناس معتادة.

مشاهدة مسلسل دانتيل كل الحلقات: اضغط هنا

وأضاف: اعتقادي أن مسلسل دانتيل سيحقق صدى كبيرا على التلفزيون، مبينا أن ذلك يعد لمسة كبيرة بدء العرض بالتزامن مع الفالنتياين، لأن العمل قصته تتحدث عن الحب والحياة الجميلة.

وتابع إنه يترك الأحداث للناس كي يحكموا على نجاحه من عدمه، لافتا إلى أن شخصية يوسف التي يؤديها يوجد منها في المجتمعات العربية كثيرا بسبب التردد في الاختيارات دائما.

وذكر نصر أن سر تميز مسلسل دانتيل هو العمل الشاق والجاد الذي بذله كل طاقم العمل بما فيه من أسماء ونجوم كبيرة، متمنيا في الوقت ذاته مشاهدة ممتعة للجميع على شاشة التلفاز.

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