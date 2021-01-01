مصر: مطالبات باستجواب وزير الإعلام وإقالة الإعلامي تامر أمين

القاهرة/سما/

طالبت النائبة المصرية عن محافظة سوهاج، رقية الهلالي، باستجواب وزير الإعلام أسامة هيكل، على خلفية تصريحات غير لائقة أدلى بها الإعلامي المصري تامر أمين عن فتيات الصعيد.

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم"، مضيفا أنه "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

وعلقت النائبة الهلالي بالقول: "لا تفريط في طلب استجواب لوزير الإعلام، وإقالة المدعو تامر أمين من أي قناة وعدم ظهوره إعلاميا نهائيا".

وأضافت الهلالي في بيان: "لا تفريط في حق وكرامة الصعيد وبنات الصعيد الأحرار اللاتي وصلن إلى أعلى المناصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".



واختتمت: "ستشهد أيها المدعو تامر أمين ماذا ستفعل بك بنات الصعيد تحت قبة البرلمان حفاظًا على كرامتهن ولا قبول لاعتذارات بهذا الشأن".

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قررت وقف برنامج الإعلامي، تامر أمين، واستدعائه للتحقيق، على خلفية هذه التصريحات.