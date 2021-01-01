رابط مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة القادسية والنصر بث مباشر التي تقام اليوم الخميس في إطار مواجهات الأسبوع التاسع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة النصر والقادسية مباشر تنقل الساعة 16:10 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري من استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي.

وأشارت القناة إلى أن الاستيديو التحليلي لمباراة النصر ضد القادسية يقوده الإعلامي محمد خاتم، بينما يراسله من أرضية ملعب الراكة الزميل المراسل بدر رافع؛ لنقل كل أحداث وتطورات الموقعة.

ويستضيف استيديو السعودية الرياضية الكابتن بدر الحقباني معه أيضا صالح خليفة؛ للتحليلي الفني لكل تفاصيل وجزئيات المباراة، بالإضافة إلى الخبير التحكيمي البارز عمر المهنا. وفق القناة.

رابط مباراة النصر والقادسية مباشر: اضغط هنا

ويسعى النصر إلى تأكيد سيطرته المطلقة على المواجهات المباشرة على القادسية على أمل النجاح في تكرار سيناريو موقعة الذهاب التي حسمها لصالحه بنتيجة إيجابية بهدفين دون مقابل.

أما القادسية الذي يواصل تقديم عروض جيدة في الدور الثاني حيث بلغ المركز السابع برصيد 25 نقطة بفارق الأأهداف أمام الفتح والنصر، فإنه يحاول العبور بين الكبار في المربع الذهبي.

وتشير التوقعات إلى أن مباراة القادسية ضد النصر لن تكون سهلا لأي من الطرفين في ظل تقارب النتائج بعيدا عن المستوى لا سيما في الجولات الأخيرة من مرحلة إياب دوري المحترفين.