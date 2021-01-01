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اسرائيل تمنح "فاوتشي" جائزة بقيمة مليون دولار

الأربعاء 17 فبراير 2021 05:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تمنح "فاوتشي" جائزة بقيمة مليون دولار



القدس المحتلة/سما/

منحت إسرائيل كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، جائزة مرموقة تبلغ قيمتها مليون دولار لالتزامه بالعلم والدفاع عنه.

وحصل الدكتور فاوتشي، الذي كان في كثير من الأحيان على خلاف مع الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن كيفية التعامل مع الوباء، على جائزة دان ديفيد "لدفاعه عن العلم".

وأشيد به لدفاعه عن لقاحات كوفيد 19، ولقيادته لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية وتخفيف آثار مرض الإيدز على صحة الإنسان.

وعمل الدكتور فاوتشي، البالغ 80 عاما، مستشارا لسبعة رؤساء أمريكيين.

#اسرائيل #فاوتشي #جائزة دان ديفيد #أنتوني فاوتشي

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