رابط التسجيل للحصول على مطعوم كورونا في الأردن

عمان / سما

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن رابط التسجيل للحصول على مطعوم فيروس كورونا للمواطنين كافة؛ في إطار تحصين المجتمع من الجائحة الصحية التي ما زالت تنتشر في أنحاء المملكة.

وقالت الصحة الأردنية إن رابط مطعوم كورونا المرفق أدناه يتيح للمواطن إمكانية التسجيل للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، داعية جميع السكان إلى المسارعة في تسجيل أنفسهم الأيام الراهنة.

خطوات تلقي مطعوم كورونا: اضغط هنا

1. إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني، وتاريخ الميلاد، ثم ضغط زر استعلام لإظهار المعلومات الشخصية من السجلات الرسمية.

2. اختيار المركز الصحي المراد أخذ اللقاح فيه، وقطاع العمل الذي تنتمي إليه، والأمراض المزمنة وموانع أخذ المطعوم إن وجدت، الإقرار بالموافقة على أخذ المطعوم، وإدخال رقم الموبايل الذي سترسل إليه رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم. ثم الضغط على زر تقديم.

3. إدخال رمز التوثيق الذي يصل إلى رقم الموبايل، والضغط على زر تقديم، سيتم تفعيل ملفك. ستستخدم هذه البيانات لتحديد أوليات الاختيار.

موعد تلقي المطعوم:

1. ستصلك رسالة تتضمن مكان وزمان تلقي المطعوم، عندما يتحدد موعدك لتلقي المطعوم حسب الأولوية.

2. مواعيد أخذ المطاعيم توزع آلياً بحسب أولويات تعتمد على الحاجة والأحقية والتوزيع العادل.

3. يراعى عند تحديد الأولويات العمر، وقطاع العمل، والأمراض المزمنة وغيرها.

وشددت على ضرورة الحضور قبل موعد التطعيم بقليل وإحضار الهوية الشخصية للأردنيين وجواز السفر لغيرهم، وإحضار ما يثبت انتماءك لقطاع العمل المختار (مثل هوية مهنية) وتقارير طبية بالأمراض المزمنة إن وجدت.

وأشارت الصحة الأردنية إلى أهمية الالتزام بتعليمات الوقاية من الفايروس والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لافتة إلى أن فريق التطعيم المختص سيقوم بإرشاد الجميع حول تعليمات الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.