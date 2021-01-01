  1. الرئيسية
  2. صحة

الأردن .. رابط معرفة دورك في الإسكان العسكري 2021 برنامج رفاق السلاح

الإثنين 15 فبراير 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. رابط معرفة دورك في الإسكان العسكري 2021 برنامج رفاق السلاح



عمان / سما

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن رابط الإسكان العسكري 2021 لمعرفة دورك القادم، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مبلغ 438 مليون دينار أردني لتخفيض مدة الانتظار.

ويمكن الإطلاع على التفاصيل عبر رابط معرفة دورك في الإسكان العسكري 2021؛ للحصول على الدعم المالي، إذ من المقرر أن يستفيد من هذا المشروع آلاف الضباط وأفراد الأمن.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها إن 27 ألف من الأفراد وضباط الصف في أجهزة الأمن والقوات سوف يستفيدون خلال العام الجاري، بزيادة قدرها أكثر من 20 ألف عن السنة المنصرمة.

واستفاد من الإسكان العسكري العام الماضي 6600، فيما حتى هذه اللحظة من عام 2021 استفاد نحو 1100 من الضباط في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية.

رابط الإسكان العسكري 2021: اضغط هنا أو اضغط هنا

وأشارت إلى أنه سيتم شمول المتقاعدين العسكريين وفق البرنامج الجديد في خدمات صندوق الائتمان العسكري عن طريق تأسيس نافذة تمويل لهم بنسبة مرابحة مدعومة.

وأفادت بأنه سيجري إلحاق أفراد وضباط صف في دورات تدريبية بهدف تمكينهم عقب تعاقدهم من الخدمة العسكري، إضافة إلى عمل مسارات للمتقاعدين في دوائر الحكومة الأردنية.

وكانت توجيهات الملك قد أثمرت الفترة الأخيرة عن إطلاق برنامج رفاق السلاح الذي يتكون من 5 محاور بهدف دعم المتقاعد العسكري والمحارب القديم في الأردن معنويا وماديا أيضا.

وفعلت القوات المسلحة الأردنية نافذة على موقعها الإلكتروني لاستفسارات المتقاعدين العسكريين بهدف الإطلاع على أوضاعهم ورعاية شؤونهم وتقديم الخدمة اللازمة لهم بشكل كامل.

#رابط الإسكان العسكري #الإسكان العسكري #معرفة دورك في الإسكان العسكري #الأردن #الإسكان العسكري الأردني #رفاق السلاح #برنامج رفاق السلاح #الاسكان العسكري الجديد #الاسكان العسكري 2021

الأكثر قراءة اليوم

قائد كبير بجيش الاحتلال يكشف بالتفاصيل عن ترسانة حماس العسكرية وأعداد مقاتليها

هل يتحالف مع حماس.. "الشيخ" يفشل في إقناع البرغوثي والرجوب يدخل على الخط

التيار الإصلاحي: نتجه لتشكيل قائمة مستقلة تضم "شخصيات وطنية"

ملخص أهداف مباراة الأردن وأوزبكستان الودية اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

"يسرائيل هيوم" تكشف سبب مغادرة نتنياهو وغانتس اجتماع مجلس الوزراء فجأة

حرّمها صدّام واكتشف القذّافي أصولها .. ما سر العداء التاريخي بين الزعماء العرب والمياه الغازية؟

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي يكشف سبب إرجاع اللقاحات الخاصة بقطاع غزة المُرسلة من قبل السلطة...

قاضي قضاة فلسطين : لا مسوغ شرعي لقرار منع السفر بغزة ويناقض تعاليم الاسلام

الكيلة:الإحتلال يمنع إدخال اللقاحات المضادة لكورونا إلى قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اعلام اسرائيلي يكشف: نقاط ضعف بمنظومة الدفاع الإسرائيلية أمام الصواريخ الدقيقة