الأردن .. رابط معرفة دورك في الإسكان العسكري 2021 برنامج رفاق السلاح

عمان / سما

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن رابط الإسكان العسكري 2021 لمعرفة دورك القادم، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مبلغ 438 مليون دينار أردني لتخفيض مدة الانتظار.

ويمكن الإطلاع على التفاصيل عبر رابط معرفة دورك في الإسكان العسكري 2021؛ للحصول على الدعم المالي، إذ من المقرر أن يستفيد من هذا المشروع آلاف الضباط وأفراد الأمن.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها إن 27 ألف من الأفراد وضباط الصف في أجهزة الأمن والقوات سوف يستفيدون خلال العام الجاري، بزيادة قدرها أكثر من 20 ألف عن السنة المنصرمة.

واستفاد من الإسكان العسكري العام الماضي 6600، فيما حتى هذه اللحظة من عام 2021 استفاد نحو 1100 من الضباط في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية.

رابط الإسكان العسكري 2021: اضغط هنا أو اضغط هنا

وأشارت إلى أنه سيتم شمول المتقاعدين العسكريين وفق البرنامج الجديد في خدمات صندوق الائتمان العسكري عن طريق تأسيس نافذة تمويل لهم بنسبة مرابحة مدعومة.

وأفادت بأنه سيجري إلحاق أفراد وضباط صف في دورات تدريبية بهدف تمكينهم عقب تعاقدهم من الخدمة العسكري، إضافة إلى عمل مسارات للمتقاعدين في دوائر الحكومة الأردنية.

وكانت توجيهات الملك قد أثمرت الفترة الأخيرة عن إطلاق برنامج رفاق السلاح الذي يتكون من 5 محاور بهدف دعم المتقاعد العسكري والمحارب القديم في الأردن معنويا وماديا أيضا.

وفعلت القوات المسلحة الأردنية نافذة على موقعها الإلكتروني لاستفسارات المتقاعدين العسكريين بهدف الإطلاع على أوضاعهم ورعاية شؤونهم وتقديم الخدمة اللازمة لهم بشكل كامل.