بث مباشر : مقابلة رغد صدام حسين اليوم كاملة على قناة العربية

الرياض / سما

بثت قناة العربية، مساء يوم الإثنين، الجزء الأول من مقابلة رغد صدام حسين بنت الرئيس العراقي الراحل التي تحدثت فيها حول موقفها من التطورات الراهنة في العراق والعالم أجمع.

وقالت قناة العربية في الوصف التعريفي للبث المباشر على يوتيوب إنها بدأت اعتبارا من اليوم ببث الحلقة الأولى من اللقاء الحصري مع رغد صدام حسين برفقة الزميل الإعلامي صهيب شراير.

وأشارت قناة العربية إلى أن رغد صدام حسين تحدثت حول المرحلة القادمة والدور السياسي المحتمل الذي قد تلعبه، متطرقة إلى وحدة الشعب العراقي في مواجهة تدخلات إيران. وفقا لها.

وتحظى مقابلة رغد صدام حسين بمتابعة واسعة في العراق خصوصا ومختلف الدول والعالم، إذ تظهر للمرة الأولى للحديث عن آخر مواقفها السياسية ورأيها فيما يجري حاليا داخل بلادها.

وظلت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تحظى بشعبية كبيرة في الشارع العراقي، في المقابل ما زال لديها الكثير من الأعداء؛ بسبب مواقفها السياسية المعلنة للجميع.

وانطلقت حلقة رغد صدام حسين عبر قناة العربية في تمام الساعة السادسة وسبع عشرة دقيقة، بعد ترويج استمر عدة أيام على المنصات الرسمية التابعة للمحطة عبر مواقع التواصل.

وقالت رغد صدام حسين في بداية الحلقة: نحتاج إلى سنة ونصف كي نتحدث عما حدث السنوات الماضية. مرحلة الاحتلال وما تلاها كانت صعبة، حيث غادرت العراق إلى سوريا والأردن.