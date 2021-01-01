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تردد قناة مكسبي المصرية الرياضية 2021

الإثنين 15 فبراير 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة مكسبي المصرية الرياضية 2021



الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا في مصر والسودان وكل الدول العربية، تردد قناة مكسبي المصرية الرياضية 2021 على مدار نايل سات؛ لمتابعة مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت مصادر تقنية بأن تردد قناة مكسبي 2021 عبر النايل سات هو كالتالي: 11411 أو 11419، معامل الترميز 27500، معدل الاستقطاب أفقي، لافتة إلى أن الجودة متوسطة.

وذكرت أن قناة مكسبي لن تعرض مباراة المريخ والأهلي فقط إنما جميع مواجهات البطولة الأفريقية المنقولة على القنوات العالمية بتعليق باللغة العربية، علما أنها لا تزال مجهولة المصدر.

ويرى مراقبون أن قناة مكسبي تحمل هذا الاسم الغريب تمهيدا لتغييره مستقبلا بعد أن يقوم المتابعون بتنزيلها، متوقعة أن تتحدث عن الأمور الاقتصادية وتبادل وشراء العملات الجديدة.

تردد قناة مكسبي:

وتبث القناة المصرية على مدار ضمن النايل سات الفرنسي، ما يجعل الكثير من المحطات في العالم لا تريد التواجد على القمر؛ بسبب عدم الملاحقة، لكن مقرها ليس موجودا في مصر.

وتعرض مسكبي المباريات من استيديو تقليدي داخل منزل بمشاركة مجموعة شبان، إلا أن الهدف منها غير معلوم وأن أحد الأشخاص يصرف عليها أمولا رغم تخطيها حقوق البث.

وأفادت بأن قناة مكسبي تبث كما ليبيا سبورت الرياضية حيث تعمل الأخيرة على إذاعة المباريات التي ليس لها حقوق في الشرق الأوسط وجميع القائمين عليها معروفين للمتابعين كافة.

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