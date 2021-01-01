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شاهد..شاب مصري يبهر السعوديين بإتقانه للهجة أهل القصيم

الإثنين 15 فبراير 2021 04:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..شاب مصري يبهر السعوديين بإتقانه للهجة أهل القصيم



الرياض/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لشاب مصري لا يتقن لهجة أهل مصر مثل إتقانه الكامل للهجة منطقة القصيم السعودية.

الشاب الذي يدعى "حمزة الجعفر" ولد في منطقة البدائع بالقصيم، ويمكث فيها حتى الآن برفقة والديه وأخواته وإخوانه، مشيرا إلى أن له إخوة متزوجون من سعوديات.

وأوضح الجعفر (27 عاما)، أنه عاش حياته كلها داخل القصيم ولم يتركها سوى عاما واحدا كان في المدينة المنورة من أجل الدراسة، وفقا لقناة الإخبارية السعودية.

وكشف الجعفر،

أنه لا يتقن اللهجة المصرية مثل إتقانه للهجة أهل القصيم، مشيرا إلى أنه عندما يتحدث بها يكون على سبيل التقليد مثل أي لهجة أخرى.

واعتبر الشاب المصري، أن القصيم موطنه الأول والأخير، ولو أعيد به الزمن مرة أخرى لاختار القصيم على أن يتواجد في مصر أو أي منطقة سعودية أخرى.


وحكى الجعفر طرفة حدثت له بسبب هويته المصرية، أن ضابطا طلب أوراق هويته ولم يصدق أنه مصري بسبب لهجته القصيمية لدرجة أن الضابط طلب من الجنود التحقق من هويته مرتين.

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