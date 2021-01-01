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باريس سان جيرمان يتفوق بصعوبة على نيس في الدوري الفرنسي

الأحد 14 فبراير 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يتفوق بصعوبة على نيس في الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

تغلب باريس سان جيرمان على نيس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي ورفع رصيده إلى 54 نقطة ليتواجد في المركز الأول مؤقتاً قبل أيام من مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

تقدم باريس عن طريق جوليان دراكسلر الذي شارك لاول مرة منذ 24 أكتوبر الماضي في التشكيلة الأساسية للفريق الباريسي وعادل روني لوبيس لنيس قبل أن يسجل مويس كين هدف الحسم.

وجد باريس أريحية كبيرة في بداية المباراة ونجح في التقدم بالنتيجة بهدف دراكسلر في الدقيقة 22 بعد كرة عرضية لإيكاردي ارتدت من القائم وعادت ليكملها الألماني في الشباك.

حاول البي إس جي الاعتماد على الكرات المرتدة وسرعات مبابي ولكنه لم يكن قادراً على صناعة مزيد من الفرص في بقية احداث الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح البرتغالي روني لوبيس بمهارة رائعة في التفوق على مدافع باريس والاختراق ثم تسديدة كرة دقيقة سكنت شباك الحارس كيلور نافاس.

أحرج نيس فريق باريس ووضعه في صعوبات بعد تسجيل هدف التعادل وصنع بعض الخطر على فريق باريس سان جيرمان ومرمى الحارس نافاس.

لكن عند الدقيقة 76 نجح باريس بهجمة منظمة في تسجيل الهدف الثاني بعد كرة وصلت لإيكاردي يمين منطقة الجزاء ومهدها للمهاجم الإيطالي مويس كين الذي أسكن الكرة الشباك بشكلٍ رائع لتصبح النتيجة 2/1 لباريس.

#باريس سان جيرمان #نيس #الدوري الفرنسي #دوري أبطال أوروبا

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