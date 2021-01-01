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ما حكم الاحتفال بعيد الحب الفالنتاين مع الدليل .. هل يجوز ؟

الأحد 14 فبراير 2021 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما حكم الاحتفال بعيد الحب الفالنتاين مع الدليل .. هل يجوز ؟



الرياض / سما

نشر موقع إسلام ويب، مقالة موسعة أجاب فيها على سؤال أحد الزوار حول حكم الاحتفال بما يسمى عيد الحب أو الفالنتاين الذي يصادف اليوم الأحد 14 شباط / فبراير 2021.

وجاء في نص إجابة إسلام ويب أن ما يسمى بعيد الحب هو من دين النصارى ومقاصده فاسدة، موضحا أن احتفال المسلمين بـ"الفالنتاين" سببه الجهل بدينهم واتباع سنن تلك الأمم.

وأشار إلى أن الحب فطرة في النفوس وهدي الإسلام فيه معروف، منوها إلى أن أصل هذا العيد يرجع إلى الرومانيين القدماء الذين كانوا يحتفلون بعيد "لوبركيليا" يوم 15 شباط سنويا.

وبين الموقع المختص في الشؤون الدينية أن الرومان القدماء كانوا يقدمون القرابين في عيد لوبركيليا لإلههم المزعوم (لركس)؛ وذلك بقصد حماية مواشيهم كي لا تفترسها الذئاب.

حكم الاحتفال بعيد الحب الفالنتاين من إسلام ويب

حكم الفالنتاين:

وأوضح أن ذلك العيد كان يوافق عطلة الربيع وفق حسابهم في ذلك الوقت، لكنه تغير وأصبح 14 شباط منذ القرن الثالث الميلادي، وبعد ذلك جاءت تسمية الفالنتاين بحسب ما هو موضح.

وسمي الفالنتاين بهذا الاسم نسبة إلى شخص تصدى لقرار الامبراطورية الرومانية بتحريم الزواج على الجنود؛ بداعي أن ذلك يشغلهم عن المشاركة في الحروب ويربطهم بعائلاتهم.

وننشر لكم نص توضيح إسلام ويب حول سبب عدم جواز الاحتفال بعيد الحب "الفالنتاين" لدى المسلمين الراغبين في التعرف على الحقيقة كاملة والحكم الشرعي المقصود من وراء ذلك.

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