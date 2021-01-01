  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خبيرة بريطانية تحذر: سلالة كورونا الجديدة "ستجتاح العالم"

الخميس 11 فبراير 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبيرة بريطانية تحذر: سلالة كورونا الجديدة "ستجتاح العالم"



القدس المحتلة /سما/

قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض (كوفيد- 19) في بريطانيا: إن سلالة فيروس (كورونا) التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية، ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم، مضيفة أن مكافحة الفيروس، ستستمر لعشرة أعوام على الأقل.

وذكرت شارون بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن سلالة كنت "اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم".

وأضافت: "عندما ننتصر على الفيروس، أو يتحور بنفسه، ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه".

وتابعت: "لكن بالنظر للمستقبل، أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام، سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي".

وأوضحت، أن اللقاحات المعتمدة للاستخدام حالياً "يبدو أنها تعمل بشكل جيد ضد المتغيرات الحالية للفيروس".

وكانت بريطانيا، اكتشفت في أيلول/ سبتمبر الماضي السلالة الجديدة من (كورونا) عن طريق شخص في منطقة "كنت" جنوب شرق إنجلترا.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت نحو 50 دولة في مختلف أنحاء العالم اكتشاف السلالة الجديدة.

ويقول العلماء: إن السلالة الجديدة، أكثر قابلية للتفشي من السلالة المعرفة بنسبة تصل إلى 70%، وهذا من الأسباب التي تدعو للقلق لكن لا دليل حالياً على أنه يجعل المرضى في حالة أكثر سوءاً.
 

#بريطانيا #فيروس كورونا #دراسة علمية #سلالة كورونا الجديدة #الطفرة البريطانية

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : حسين الشيخ يصل سجن هداريم للقاء الأسير مروان البرغوثي

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

مصادر تكشف: تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

صحيفة: عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير الانتخابات وهذه أهم المخاوف ..

حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير "البرغوثي" في سجنه اليوم لهذا السبب..

وفاة أحد مؤسسي حركة "حماس"... من هو؟

أول تعليق من "فتح" على زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي!

الأخبار الرئيسية

860x484

"فدرالية بين رام الله وغزة".. محللون: توافق فتح وحماس ممر إجباري للعلاقة مع الولايات المتحدة!

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

الكشف عن تفاصيل الاحتماع الهام لـ"مركزية فتح" السبت المقبل.. "القاهرة حسمت ملف الانتخابات"

7

حسين الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي..

"ماضون في إنهاء الانقسام".. حماس تتحدث عن لقاء مارس القادم..وشكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية