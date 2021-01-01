مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2021

القاهرة / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد بالميراس بث مباشر التي تجري اليوم الخميس 11 شباط 2021؛ لتحديد الفائز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بقطر.

مباراة الأهلي وبالميراس مباشر تبث الساعة 05:00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين من استاد المدينة التعليمية على قنوات بي إن سبورت الرياضية المفتوحة والكأس القطرية المجانية.

وأسندت قناة الكأس القطرية الأولى المفتوحة (Alkass One HD) مهمة التعليق على مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي إلى المعلق المصري أحمد الطيب إلى جانب زميله سمير اليعقوبي.

أما قناة بي إن سبورت إتش دي (beIN Sports HD)، فقد قررت الاستمرار مع المصري علي محمد علي كي يعلق على مجريات اللقاء، عقب نيله رضا الجمهور في اللقاء السابق بالبطولة.

مباراة الأهلي اليوم مباشر:

وتنقل مباراة بالميراس والأهلي على قنوات عالمية أخرى لكنها غير مجانية، علما أن الحكم ماجيتي نداي يقود اللقاء برفقة مساعديه كامارا جبريل وسامبا الحجي مالك وماريو إسكوبار.

وتعول جماهير "نادي القرن الأفريقي" على الخروج بشكل مشرف من البطولة العالمية، لا سيما عقب فقدان المنافسة على اللقب بعد الخسارة المستحقة أمام بايرن ميونخ الألماني مؤخرا.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية بحضور جماهيري محدود، إذ يواصل محبو "الشياطين الحمر" الزحف خلفهم من ملعب إلى آخر؛ لتحقيق الإنجازات التاريخية.