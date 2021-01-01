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مشاهدة مباراة جالطة سراي اليوم بث مباشر في كأس تركيا 2021

الأربعاء 10 فبراير 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة جالطة سراي اليوم بث مباشر في كأس تركيا 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر وكل مكان رابط مشاهدة مباراة جالطة سراي ضد ألانياسبور بث مباشر التي تجري اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس تركيا 2021.

مباراة جالطة سراي اليوم مباشر تنقل من ملعب تورك تيليكوم أرينا على عدد من القنوات التركية والعالمية، لكنها غير منقولة بصوت معلق عربي بسبب عدم الحصول على حقوق البث.

وتوفر بعض المنصات على يوتيوب وفيسبوك بث مباريات جالطة سراي مباشر في الدوري التركي والمسابقات المجلية دون حقوق، إذ يمكن للمشاهدين متابعيتها من خلالها دون مقابل.

وتحظى مباريات جالطة سراي بمتابعة كبيرة في الوطن العربي لا سيما في محافظات مصر خصوصا بعد احتراف المصري مصطفى محمد لاعب ومهاجم الزمالك في صفوفه مؤخرا.

ماتش جالطة سراي مباشر:

ودخل محمد في الأجواء سريعا، إذ كان يعاني في فريق الزمالك بسبب عدم تلبية طلباته بالاحتراف الخارجي عقب نهاية البطولة الأفريقية الأخيرة التي خسرها أمام الأهلي بصعوبة.

وواجه الزمالك مشاكل كبيرة مع مصطفى لكنه في الختام قرر عدم الرحيل للدوري الفرنسي بسبب تعثر المفاوضات وقبل بالعرض التركي الأبرز الذي تلقاه عن طريق وكيل أعماله.

وتترقب الجماهير المصرية مشاهدة مباراة جالطة سراي مباشر بعد قليل في الظهور الثالث للمهاجم محمد الذي نجح في التسجيل في أول مباراتين له مع ناديه الجديد وتصدر الترتيب.

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