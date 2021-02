العثور على صديقة جيروم بواتينج ميتة في منزلها بعد أسبوع من انفصالهما (صور)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة عثرت على عارضة الأزياء كاسيا لينهارت، الصديقة السابقة لنجم بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، ميتة في منزلها بألمانيا مساء أمس الثلاثاء.

وحسب الصحيفة لا يوجد أي شبهات جنائية وراء وفاتها.

Model girlfriend of Jerome Boateng is found dead a week after the couple announced they had split https://t.co/atrvbX0r1t pic.twitter.com/bOWGiQJKl7