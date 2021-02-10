العثور على صديقة جيروم بواتينج ميتة في منزلها بعد أسبوع من انفصالهما (صور)

لندن/سما/

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة عثرت على عارضة الأزياء كاسيا لينهارت، الصديقة السابقة لنجم بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، ميتة في منزلها بألمانيا مساء أمس الثلاثاء.

وحسب الصحيفة لا يوجد أي شبهات جنائية وراء وفاتها.

Model girlfriend of Jerome Boateng is found dead a week after the couple announced they had split https://t.co/atrvbX0r1t pic.twitter.com/bOWGiQJKl7 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2021



وأعلن بواتينغ، البالغ 32 عاما، في الـ2 من فبراير الجاري أنه هو وكاسيا عارضة الأزياء البولندية، البالغة 25 عاما، انفصلا بعد 15 شهرا من العلاقة.

Jerome Boateng's ex-girlfriend Kasia Lenhardt found dead aged 25 https://t.co/gJDkdZ8XiE pic.twitter.com/pjnFFPL0yD — Mirror Football (@MirrorFootball) February 10, 2021



وتبادل الثنائي الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بواتينغ أحد أبطال العالم مع "المانشافت" عام 2014، عقب الانفصال عن لينهارت: "إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي، أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا"، مضيفا أن لينهارت ابتزته مرارا للبقاء معها.