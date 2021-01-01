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مقتدى الصدر يحسم موقفه من التطبيع مع إسرائيل

الأربعاء 10 فبراير 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتدى الصدر يحسم موقفه من التطبيع مع إسرائيل



وكالات

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، "القوات الأمريكية إلى الانسحاب فورا من العراق"، مؤكدا أنه لم يسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا ذلك الدماء.

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه "بمناسبة تسلم رئاسة جديدة في أمريكا، فعلى المحتل الانسحاب فورا بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية، لتجنيب العراق أن يكون ساحة الصراعات الدولية والإقليمية".

وأضاف أن "التطبيع مع إسرائيل على الأبواب، وعلى البرلمان الحيلولة دون ذلك أكيدا، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا ذلك الدماء".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، قال: "القانون العراقي حسب الدستور العراقي المتفق عليه ينص على منع التطبيع مع دولة إسرائيل. وما حدث من توقيع معاهدة سلام بين الإمارات والبحرين والسودان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، هو شأن داخلي لتلك الدول، وهي أدرى بوضعها السياسي وعلاقاتها الخارجية".

فيما قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان: "نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزِمون بمبدأ المقاطعة".

وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، قد وقعوا اتفاق سلام مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

#مقتدى الصدر #التطبيع مع اسرائيل #العراق

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