مشاهدة مباراة المريخ والشرطة القضارف بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد الشرطة القضارف بث مباشر التي تقام اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ والشرطة القضارف مباشر تبث الساعة 06:15 بتوقيت العاصمة من ملعب الخرطوم على قناة الملاعب الرياضية السودانية التابعة لشبكة تاسيتي الإعلامية الخاصة.

وكان المريخ قد خاض لقاء وديا يوم أمس أمام الخرطوم الوطني استعدادا لهذه المواجهة، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وحرص المدرب التونسي على تجربة كل اللاعبين.

ويحاول مدرب المريخ الوقوف على تشكيل مناسب لا سيما وأنه ينتظره مواجهات من العيار الثقيل في دوري أبطال أفريقيا الفترة المقبلة، إذ يلعب في مستهل مشواره مع الأهلي المصري.

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ويسعى المريخ إلى استعادة الصدارة مجددا التي خطفها الهلال أمس إثر فوزه في الجولة الثامنة، إذ يملك الفريقان في رصيدهما بجدول ترتيب الدوري الممتاز 18 نقطة فقط حتى الآن.

ويواجه المريخ والهلال منافسة شرسة من هلال الساحل الذي وصل إلى النقطة السادسة عشرة بالمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام الخرطوم الوطني الساعي إلى البقاء بالمربع الذهبي.

وتجري مباراة المريخ والشرطة القضاري بالتزامن مع لقاءات أخرى في الدوري السوداني إذ يحل توتي ضيفا على مريخ الفاشر، في حين يستضيف حي الوادي نيالا نظيره الخرطوم الوطني.