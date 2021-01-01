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رابط مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الثلاثاء 09 فبراير 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد العين بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الهلال والعين مباشر تبث الساعة 04:5 بتوقيت مكة المكرمة من استاد مدينة الملك سعود على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح.

ويسعى الزعيم إلى العودة لتقديم العروض القوية بعد تراجعه الفترة الأخيرة، إذ تمثل هذه المباراة أهمية قصوى للفريقين؛ كون الهلال يحاول الرجوع إلى الصدارة بينما العين الهروب من القاع.

وعلى الرغم من وجود العين في مؤخرة جدول الترتيب إلا أنه لا يمكن الجزم بأن هذا اللقاء سهل وفي متناول الهلال، لأن المفاجأة قد تحدث كون الفريقين يمتلكان نجوما وأسماء لامعة محليا.

رابط مباراة العين ضد الهلال مباشر:

وتعد هذه المباراة الثانية تاريخيا بين الفريقين، إذ يلعب فريق العين في دوري المحترفين هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، إذ يواصل تقديم عروض جيدة لا سيما أمام الأندية الكبيرة.

وتراجع الهلال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة من 16 مباراة بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر برصيد 35 نقطة لكن من أصل 17 لقاء خاضها بالمسابقة.

في المقابل، يستمر بقاء العين بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف ضمك وأربع نقاط عن الباطن الرابع عشر، إذ يحاول الخروج من قاع الجدول قريبا.

 

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