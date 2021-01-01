  1. الرئيسية
  2. مقالات

الإنتخابات ووعي المواطن الفلسطيني،،، أشرف صالح

الثلاثاء 09 فبراير 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإنتخابات ووعي المواطن الفلسطيني،،، أشرف صالح



إن صمت المواطن الفلسطيني على الإنقسام طوال السنوات الماضية , خشية منه أن يترجم نزوله للشارع الى ثورة ضد الحاكم , وتتحول الشوارع الى دماء مهدورة ,  جعل الأحزاب السياسية تعتقد أن المواطن لا يعرف شيئ بما يدور حوله , وبالتالي فلا يملك إلا أن ينتظر تطبيق مخرجات الإجتماعات بين الأحزاب والتي بدأت منذ أربعة عشر عاماً ولم تنتهي بعد , وحتى في إجتماعات القاهرة المنعقدة الآن فلا زالت الأحزاب تتشاور على قاعدة أنها صاحبة الولاية وصاحبة الحق في إبطال الإنتخابات في أي لحظة وبحسب مزاجها العام أو أجندتها الخارجية , ولهذا السبب بالذات نجد أن الشارع الفلسطيني  يترقب الحوارات بخوف شديد , وهذا الخوف بحد ذاته يتولد من القاعدة التي ذهبت على أساسها الأحزاب السياسية  الى حوارات القاهرة  , وهي أن الإنتخابات الفلسطينية تخص الأحزاب وحدها , وبناء على ذلك تستطيع الأحزاب التحكم بها بعيداً عن إرادة الشعب , وبدليل أن حوارات القاهرة التي تجرى الآن لا زالت تأخذ طابع الحوارات القديمة , والقابلة للفشل في أي لحظة , رغم أنه عملياً لا يجوز أن تحمل حوارات القاهرة الحالية نفس طابع حوارات المصالحة القديمة , لأنه يوجد الآن مراسيم رسمية بالإنتخابات وبتحديد مواعيدها على مرأى ومسمع العالم  وبموافقة كافة الأطياف الفلسطينية عليها , وبناء على ذلك فمن المفترض أن تتمحور حوارات القاهرة حول إدارة ولوجستيات الإنتخابات , وليس حول مناقشة قوانين وسياسات وملفات شائكة ليس لها علاقة بطبيعة مفهوم الإنتخابات كونها حق للشعب وليس للأحزاب .

إن المواطن الفلسطيني واعي بما يدور حوله جيداً , ويعرف تماماً حقوقه وواجباته , ولو قارنا بينه وبين الأحزاب السياسية والتي تتعامل معه وكأنه كمالة عدد , لوجدنا أن الأحزاب هي الخاسرة , لأن دليل خسارة الأحزاب في هذه المقارنة هو وجود إنقسام نتيجة فشلها المتكرر بإنهائه , وحتى أن الأحزاب فشلت في إدارة الحوارات بحد ذاتها , وأكبر دليل على ذلك هو وجود هذه الحوارات خارج فلسطين , وبرعايات مختلفه ومتعددة , وزد على ذلك أن كل خطوة تخطيها الأحزاب تحتاج الى ضمانات دولية , إذاً فصمت المواطن الفلسطيني ليس شهادة على عدم وعيه , بينما فشل الأحزاب السياسية في إنجاز مجرد ملف داخلي يسمى بالمصالحة هو أكبر دليل على عدم وعي الأحزاب .

أعتقد أن الدلائل كثيرة على وعي المواطن الفلسطيني بما يدور حوله , فعدم نزول المواطن الى الشارع بسبب القيود الأمنية , لا يعني أنه عديم التعبير عن راية , فالمواطن الفلسطيني عبر عن رأية على كل منصات التواصل الإجتماعي , وفي كل وسائل الإعلام , وعبر عن رأية عبر مؤسسات المجتمع المدني , والنقابات والإتحادات وحقوق الإنسان وجميع الأطر المهنية , وحتى في الأطر السياسية كان هناك تعبير عن الرأي , ولكن التعبير السياسي يدخل في سياق المنافسة أو الحرب بين الأحزاب , فمثلاً إبن حماس يقول في فتح ما قاله الإمام مالك في الخمر , وكذلك إبن فتح يقول في حماس ما قاله الإمام مالك في الخمر , ويعتبر تعبير الموطن من داخل حزبة وعياً مؤطراً ومسيساً , وبحاجة الى الخروج كي يتطور ويصل الى مرحلة تحديد جهة الخطأ وجهة الصواب بشفافية ونزاهة , ولا يتقصر وعي الموطن على الحراك المؤسساتي والكتابة على التواصل الإجتماعي وإبداء رأية عبر وسائل الإعلام , إنما ثبت هذه الأيام أن الإقبال على التسجيل للإنتخابات كبير , وهذا يدلل على أن المواطن يعرف حقه جيداً في الإنتخابات , ويعرف أنه مصدر للسلطات , وحتى وبحسب التوقعات أن الأيام القادمة ستشهد تغير واضح في خريطة الإنتخابات , وهذا التغير يتمثل في مشاركة كبيرة من المجتمع المدني والمستقلين من خلال قوائم غير حزبية , وحتى على مستوى الرئاسة فمن المتوقع أن يزداد عدد المرشحين للرئاسة كمستقلين .

السؤال المهم في هذا المقال والذي يدور في عقل المراقبين حول العالم ,  وهو , لماذا المواطن الفلسطيني والذي نضرب فيه المثل بالشجاعة , والذي يعرف  ويعي كل ما يدور حوله , لماذا لا يتحرك فعلياً في الشارع لتغيير الواقع كما حدث في البلدان العربية ؟ الإجابة بكل صراحة وقد يعرفها الإقليم أيضاً , وهي تعتبر الإجابة  الأهم من سبب خشيته النزول الى الشارع بسبب مفهوم الثورة وحمام الدم والقبضة الأمنية , هي أن المواطن الفلسطيني يرتبط بمصدر دخله إرتباطاً كلياً بصانعي القرار أو الحاكم الفعلي أو الحزب المهيمن , سواء كانت وظيفة أو بطالة أو عمل أو مساعدات أو أو أو...إلخ , وهذا الإرتباط بحد ذاته يعتبر قيد يكبل المواطن ويجعل له خط رجعة وسقف معين  , وحتى في سياق ما ذكرت أعلاه من أدوات التعبير عن الرأي , نجد أن المواطن أصبح له سقف ومرجعية لسلوكه التعبيري  , وبالطبع كلها مرتبطة بلقمة العيش , فالقيود المعيشية  والأمنية  ترجمة شخصية المواطن الفلسطيني أمام الساسة وأصحاب القرار , على أنها غير واعية  وغير مثقفة سياسياً وقانونياً , ولهذا نجد عزلة كبيرة بين الأحزاب السياسية والحكام وبين المواطنين , وهذا أدى بالطبع الى أن الأحزاب السياسية أصبحت تخطئ وتتمادى في الخطأ , وأصبحت تفشل وتتمادى في الفشل , في حين أنه لا زال المواطن وسط القيود ينتظر موعد الإقتراع , كي يمارس حقه ويثبت أنه صاحب الإختيار الصحيح .

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021

رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

قيادي فلسطيني يعلق على قرار فتح معبر رفح حتى إشعار آخر: مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم والعطل الرسمية.. اليك تفاصيلها

اعلام اسرائيلي: فلسطيني يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بداخلها طائرات F35

الأخبار الرئيسية

وفد لجنة الانتخابات يتجه اليوم إلى غزة ... هذا أهم ما سيناقشه

220218114428770

تركيز على معبر رفح .. تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل مع وزير المخابرات المصرية

القاهرة

لقاءات ثنائية اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل بالقاهرة

اجتماع

الفلسطينيون يتطلعون لفتح صفحة جديدة مع المحيط العربي

بلينكين

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان