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سبب وفاة عبد الرحمن يغمور المذيع والمخرج السعودي .. السيرة الذاتية

الثلاثاء 09 فبراير 2021 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة عبد الرحمن يغمور المذيع والمخرج السعودي .. السيرة الذاتية



الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، عن وفاة عبد الرحمن محمود يغمور المذيع والمخرج السعودي الشهير بعد معاناة مع المرض الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر وفاة المذيع عبد الرحمن يغمور عن عمر ناهز 85 عاما، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمان الراحل والصلاة عليه ودفنه الساعات القادمة. وفق قناة العربية.

وكتب فراس نجل المذيع الراحل عبر تويتر: بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض.

ولعب الإعلامي يغمور دوما مهما في رفعة وتطور الإعلام السعودي عامة والتلفزيون الرسمي على وجه الخصوص من خلال الخبرات التي قدمها لجميع الأجيال المحلية.

وفاة عبد الرحمن يغمور

عبد الرحمن يغمور السيرة الذاتية:

ويعد عبدالرحمن يغمور أحد أقدم المذيعين في المملكة، إذ سبق أن أن عمل مديرا للقناة السعودية الأولى، وقدم العديد من البرامج على الشاشة لا سيما في شهر رمضان.

ومن أبرز برامج يغمور (يوم جديد، وبك نستعين)، علما أنه ارتبط بعقل الجمهور عبر ظهوره في الإعلان الأول عن شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد سنويا.

كما أسندت للمذيع يغمور خلال سنوات طويلة مهمة تقديم نشرات الأخبار الرئيسية يوميا على القناة السعودية، بالإضافة إلى البرامج الحوارية مع جميع الضيوف الكرام.
 

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