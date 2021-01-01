موعد نهائي كأس العالم للأندية 2021 مباراة بايرن ميونخ وتيجريس أونال المكسيكي

برلين / سما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد مباراة بايرن ميونخ وتيجريس أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية 2021 التي تقام على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية.

وقال الفيفا في بيان صحفي إن موعد نهائي كأس العالم للأندية 2021 يكون الخميس القادم 11 شباط الجاري الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وعمان وبيروت وطرابلس.

وتنطلق صافرة نهائي مونديال الاندية 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وصنعاء وبغداد، العاشرة لدى أبو ظبي ومسقط، السابعة في الرباط والجزائر وتونس.

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ولم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن قنواتها التي ستنقل نهائي كأس العالم للأندية لكنها لن تكون مفتوحة؛ بسبب عدم وجود أي طرف عربي كما جرت العادة منذ بداية البطولة.

ولم يسبق بايرن ميونخ أن واجه البطل المكسيكي الذي تفوق في نصف النهائي على بالميراس البرازيلي، لكن "البافاري" يسعى إلى تحقيق السداسية التاريخية وعدم التفريط بهذا اللقب الغالي.

وتخطى بايرن ميونخ الأهلي بثنائية نظيفة في نصف النهائي، إذ قدم لاعبوه أداءً راقيا فيما لم يشكل نجوم نادي القرن الأفريقي أي خطورة على مرمى مانويل نوير حارس بطل قارة أوروبا.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة بايرن ميونخ بنهائي كأس العالم للأندية بمتابعة كبيرة على الصعيد الأوروبي أولا والعربي لعدة أسباب منها أنها تقام في دولة عربية والثانية نظرا لشعبيته البارزة.