  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2021 مباراة بايرن ميونخ وتيجريس أونال المكسيكي

الإثنين 08 فبراير 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد نهائي كأس العالم للأندية 2021 مباراة بايرن ميونخ وتيجريس أونال المكسيكي



برلين / سما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد مباراة بايرن ميونخ وتيجريس أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية 2021 التي تقام على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية.

وقال الفيفا في بيان صحفي إن موعد نهائي كأس العالم للأندية 2021 يكون الخميس القادم 11 شباط الجاري الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وعمان وبيروت وطرابلس.

وتنطلق صافرة نهائي مونديال الاندية 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وصنعاء وبغداد، العاشرة لدى أبو ظبي ومسقط، السابعة في الرباط والجزائر وتونس.

اقرأ/ي أيضا.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2021

ولم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن قنواتها التي ستنقل نهائي كأس العالم للأندية لكنها لن تكون مفتوحة؛ بسبب عدم وجود أي طرف عربي كما جرت العادة منذ بداية البطولة.

ولم يسبق بايرن ميونخ أن واجه البطل المكسيكي الذي تفوق في نصف النهائي على بالميراس البرازيلي، لكن "البافاري" يسعى إلى تحقيق السداسية التاريخية وعدم التفريط بهذا اللقب الغالي.

وتخطى بايرن ميونخ الأهلي بثنائية نظيفة في نصف النهائي، إذ قدم لاعبوه أداءً راقيا فيما لم يشكل نجوم نادي القرن الأفريقي أي خطورة على مرمى مانويل نوير حارس بطل قارة أوروبا.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة بايرن ميونخ بنهائي كأس العالم للأندية بمتابعة كبيرة على الصعيد الأوروبي أولا والعربي لعدة أسباب منها أنها تقام في دولة عربية والثانية نظرا لشعبيته البارزة.

#تيجريس أونال #بايرن ميونخ #نهائي كأس العالم للأندية #كأس العالم للأندية #ألمانيا #المكسيك #مباراة بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021

لهذا السبب .. مصدر : مصر والأردن تضغطان على عباس لمصالحة دحلان قبل الانتخابات

رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

عميلة في "الموساد الإسرائيلي" تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم والعطل الرسمية.. اليك تفاصيلها

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

انتهاء الجلسة الأولى من الحوار الوطني بالقاهرة: توافق مبدئي على بعض القضايا.. وهذا ما تريده مصر!

قيادي فلسطيني يعلق على قرار فتح معبر رفح حتى إشعار آخر: مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار

حوار القاهرة

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

هنية

هنية يتحدث عن حوارات القاهرة: حماس منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب بيتنا الداخلي

بالأسماء... الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء