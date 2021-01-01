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موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2021

الإثنين 08 فبراير 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2021



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 التي تجري على استاد المدينة التعليمية في دولة قطر.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي وبالميراس القادمة تكون يوم الخميس المقبل بتاريخ 11 فبراير / شباط 2021 الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والأردن والسودان.

وحسب المصادر، تبدأ مباراة بالميراس ضد الأهلي في تمام الساعة السادسة بتوقيت قطر والسعودية واليمن والعراق والكويت، الرابعة لدى الجزائر والمغرب وتونس، السابعة في الإمارات وعمان.

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ورغم خسارة الأهلي أمام بايرن ميونخ بطل القارة الأوروبية إلا أن الجماهير ظلت على المدرجات حتى بعد نهاية اللقاء؛ من أجل تشجيع اللاعبين على الأداء الكبير الذي قدموه في هذه المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس:

وجرت أحداث المباراة وسط تحفظ وقلق كبير لدى لاعبي ومشجعي نادي القرن الأفريقي؛ خشية حدوث نتيجة كارثية لا تنسى في التاريخ، لكن الأمور سارت بشكل منطقي بدون مفاجآت تذكر.

ولم تعلن قناة بي إن سبورت المفتوحة عن إذاعة مباراة الأهلي الأخيرة في مونديال الأندية كما فعلت في اللقاء الافتتاحي ضد الدحيل القطري وموقعة نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت المصادر أن قناة الكأس الرياضية الثالثة المشفرة (Alkass Three HD) تبث اللقاء إلى جانب المحطة السادسة وأيضا (beIN Sports HD 1) إلى جانب (BHT 1) العالمية.

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