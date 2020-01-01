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السعودية: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

الإثنين 08 فبراير 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية



القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تمسك بلاده بمبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بن فرحان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن السعودية "تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة متمسكة "بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي كثفت كذلك خلال السنوات الأخيرة اتصالاتها مع السعودية.

لكن المملكة أكدت مرارا أن السلام بينها وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بالتوافق مع مبادرة السلام العربية.

#السعودية #الأمير فيصل بن فرحان #القضية الفلسطينية #حل الدولتين

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