حقيقة الإفراج عن الشيخ سلمان العودة في السعودية (شاهد)

الرياض / سما

كشفت مصادر رسمية في المملكة، مساء اليوم الأحد 7 فبراير 2021، عن حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الإفراج عن الشيخ سلمان العودة الداعية السعودي.

وأكدت المصادر عدم دقة ما يشاع بشأن الإفراج عن الشيخ سلمان العودة الذي لا يزال في أحد السجون السعودية، لافتة في الوقت ذاته إلى استمرار تراجع حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وقال عبدالله سلمان العودة نجل الداعية السعودي المعتقل ردًا على ما تم تداوله بشأن الإفراج عن والده إنه "لاجديد في شأن الوالد سلمان العودة، ووضعه الصحي لايزال غير جيد".

وأضاف عبدالله العودة أن هذه المعلومات التي ينشرها جاءت حسب آخر زيارة له في سجن الحائر، واصفا تعامل مصلحة السجون السعودية مع والده الشيخ سلمان بأنها "رديئة جدا".





وتابع عبدالله في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إن والده سلمان العودة ما زال في العزل الانفرادي، ولديه جلسة سرّية لايسمح فيها بحضور أي أطراف مستقلة في يوم ١٤ مارس.

واعتبر أن والده الشيخ سلمان العودة يحضر الجلسات "في وضع قضائي مهزوز وغير مستقل أبدا". وفق تعبيره، إذ ختم التغريدة قائلا : "أسأل الله أن يفرّج عنه والبقية".

وكانت شائعات قد انتشرت على تويتر ومختلف المنصات الاجتماعية العربية الساعات الأخيرة، حول الإفراج عن الشيخ سلمان العودة وإطلاق سراحه بعد سنوات قضاها داخل السجون.