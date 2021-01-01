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موعد عرض مسلسل العشق 101 .. تردد Drama Alwan قناة دراما ألوان

الأحد 07 فبراير 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض مسلسل العشق 101 .. تردد Drama Alwan قناة دراما ألوان



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، عن موعد عرض مسلسل العشق 101 على قناة دراما ألوان (Drama Alwan) ضمن قائمة المسلسلات التركية الجديدة التي تبثها في شهر فبراير / شباط 2021.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل العشق 101 التركي يكون بداية من يوم الإثنين 8 فبراير 2021 الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وسوريا ولبنان والسودان وفلسطين والأردن.

وتبدأ حلقة مسلسل العشق 101 يوميا الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية واليمن والبحرين والكويت وقطر، الثامنة لدى سلطنة عمان والإمارات، الخامسة في المغرب والجزائر وتونس.

تردد قناة دراما ألوان 2021:

وأوضحت أن الإعادة الأولى لحلقة العشق 101 الساعة الثانية بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تبدأ عند العاشرة صباحا، داعين جميع المتابعين في كل الدول العربية إلى ضبط التردد الجديد.

وبينت أن تردد قناة دراما ألوان الحالي للعام 2021 على مدار نايل سات 7 غرب هو 11411، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، متمنية للمتابعين مشاهدة مميزة وممتعة بشكل دائم.

وتعرض قناة دراما ألوان حاليا مسلسل الثنائي العظيم الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة والقدس، وأيضا قيامة عثمان عند العاشرة ليلا، وكذلك عشق ودموع كل يوم جمعة الساعة الثامنة.

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