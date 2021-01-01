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صدمة في الأرجنتين.. لاعب يضع حدا لحياته برصاصة في رأسه

الأحد 07 فبراير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة في الأرجنتين.. لاعب يضع حدا لحياته برصاصة في رأسه



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية عن صدمة جديدة في الأرجنتين تتعلق بانتحار لاعب نادي غودوي كروز، الأوروغوياني سانتياغو غارسيا، بسبب الضغط النفسي الذي عاشه وأثّر على حياته في الأيام الماضية.

وأكدت الصحف والمواقع الإخبارية الأرجنتينية أن اللاعب الملقب بـ"مورو" انتحر برصاصة في رأسه، ويأتي هذا الحادث المُفجع بعد أيام من فسخ عقده مع النادي الذي يعتبر هدّافه التاريخي حتى الآن برصيد 51 هدفا.

وقالت السلطات الأرجنتينية إن رجال الأمن سارعوا إلى شقة اللاعب الأوروغوياني في مدينة ميندوزا، بعد سماع صوت إطلاق النار، حيث وُجد ميتا وبجانبه مسدسه، ما زاد من وقع الصدمة على مشجعي النادي الأكثر شهرة في غرب الأرجنتين.

ورغم استنجاده بطبيب نفسي لعلاجه في حصص متتالية، إلا أن لاعب غودوي كروز استسلم في النهاية وقرر وضع حد لحياته، تاركاً خلفه عائلته وأصدقاءه، والوسط الرياضي الأرجنتيني الذي تألم قبل نهاية 2020 لوفاة الأسطورة مارادونا.

#مورو #سانتياغو غارسيا #الأرجنتين #غودوي كروز

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