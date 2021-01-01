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مشاهدة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2021

الأحد 07 فبراير 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2021



الدوحة / سما

أعلنت القناة القطرية الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الدحيل القطري ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بث مباشر اليوم الأحد لتحديد صاحب المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية 2021.

مباراة الدحيل وأولسان هيونداي مباشر تبث من استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر على قناة بي إن سبورت المفتوحة (beIN Sports HD) بصوت المعلق عامر الخوذيري، والكأس القطرية.

وتنطلق مباراة بطل آسيا ضد الدحيل التي يقودها الحكم إدينا ألفيس باتيستا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت قطر والسعودية والبحرين والكويت والعراق، الخامسة لدى مصر والسودان وفلسطين.

ويسعى الدحيل القطري إلى تعويض الخسارة التي تلقاها في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي بطل أفريقيا بهدف نظيف، إذ لم يظهر بالشكل المطلوب الذي يؤهله لمواجهة "البافاري" عملاق أوروبا.

مباراة الدحيل اليوم مباشر كأس العالم للأندية:

وتعدّ هذه الموقعة الأولى بين الفريقين، إذ لم يسبق لهما أن لعبا معا؛ كون الدحيل يشارك في مونديال الأندية ليس لكونه بطل القارة الآسيوية إنما المتوّج بدوري نجوم قطر التي تستضيف المنافسات.

وعلى الرغم من الأسماء الثقيلة التي يملها لخويا "الدحيل" وتحقيقه نتائج ساحقة في الدوري القطري، إلا أن لاعبيه فشلوا في إسعاد الجماهير أمام نادي القرن الأفريقي وخسروا بتسديدة الشحات.

وتجري مباراة الدحيل ضد أولسان هيونداي بالتزامن مع مواجهة أخرى يلعب فيها بالميراس البرازيلي نظيره تيجريس أونال المكسيكي لتحديد طرف النهائي الأول قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونخ.

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