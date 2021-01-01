أنقرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط التسجيل في المنحة التركية 2021 لتقديم طلب من قبل الطلاب الرغبين في الحصول على المنح الدراسية الممولة بالكامل خلال الفصل الدراسي الجامعي الحالي.

وتصدر رابط المنحة التركية 2021 محركات البحث في السودان ومصر وفلسطين إذ تشهد إلى جانب دول عربية أخرى محاولات تسجيل من أجل الحصول على هذه الفرصة السنوية المجانية.

وجاء على الموقع الرسمي للمنحة التركية : "إنها بالتأكيد فرصة رائعة للطلاب، وبمساعدة هذه المنح الدراسية، ستتمكن من الدراسة في بعض من أفضل الجامعات في تركيا واكتساب رؤية ومهارات وأبحاث مفيدة للغاية".

وقالت: تعتبر تركيا من أكثر دول العالم التي تنفق الكثير من الأموال في البحث العلمي، موضحة أن المنح التركية تتعامل مع سكن الطلاب بأفضل طريقة ويتم إيواء الطلبة في الجامعة والعيش مجانا.

رابط المنحة التركية 2021: اضغط هنا أو هنا

وأضافت: ومع ذلك ، إذا كان الطلاب لا يريدون العيش في هذه المساكن ، فيمكنهم الانتقال بسهولة إلى مكان يحلو لهم، فيما يتم تشجيع الطلاب على الدراسة بكامل إمكاناتهم ولا توجد مسؤولية على أكتافهم.

وتابعت المنحة التركية 2021 : "لا يتعين على الطلاب دفع أي رسوم دراسية ، فالرسوم الدراسية مجانية تمامًا وهذا شيء لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه"، داعية الجميع إلى تقديم طلب فوري.

وأوضحت أنه يتم تغطية النفقات الصحية لجميع الطلاب عبر التأمين الصحي العام، منوهة إلى أنه سيجري تغطية كل النفقات ولا يتعين على المسجلين في المنحة التركية دفع أي مبلغ مالي حتى النهاية.