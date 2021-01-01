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رابط مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الجمعة 05 فبراير 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوحدة بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الوحدة ضد الأهلي مباشر تبث الساعة 08:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة من استاد مدينة الملك عبدالعزيز على القناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD).

وأفادت القناة بأن الزميل حماد العنزي هو معلق مباراة الوحدة والأهلي، بينما يفتتح الاستيديو التحليلي من قبل الإعلامي المذيع فهد المساعد إلى جانب المراسل من الملعب رياض المزهر.

كما يشارك في استيديو لقاء الأهلي والوحدة المحلل صالح الداود وموسى المحياني لتحليل أبرز الموقف الفنية التي تسبق المباراة وبين الشوطين وعقب إطلاق صافرة النهاية من قبل الحكم.

رابط مباراة الأهلي ضد الوحدة مباشر:

وأشارت إلى أن الخبير التحكيمي الكبير عمر المهنا يكون داخل الاستيديو من أجل الوقوف على مستجدات التحكيم وتقييم حكم المباراة المرتقبة وتوضيح أبرز الحالات التي قد تكون غير صائبة.

وتبدو المباراة صعبة بالنسبة للفريقين الذين يدخلان المواجهة بطموحٍ واحد، الأهلي يسعى لتكرار نتيجة الذهاب التي فاز فيها بهدف دون مقابل فيما الوحدة يحاول الليلة التعويض.

وذكرت أنه حال نجح الأهلي في الفوز سوف يصل إلى النقطة 33 في صدارة الدوري السعودي مؤقتا متفوقا على الهلال والشباب بينما الوحدة يملك 21 نقطة فقط في المركز العاشر.

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