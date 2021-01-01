رابط مشاهدة مباراة الباطن والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الباطن بث مباشر المقررة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة الباطن ضد الفيصلي مباشر تبث من ملعب نادي الباطن على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق خالد المديفر الساعة 3.40 مساء.

ويسعى الفيصلي إلى تكرار سيناريو نتيجة موقعة الذهاب التي نجح في حسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف، سجلهما له اللاعب جوليو نافاريس ومحمد الصيعري في الشوطين.

أما الباطن فهو بأمس الحاجة إلى الانتصار، من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل اشتداد المنافسة على البقاء والهبوط في المسابقة.

رابط مباراة الباطن ضد الفيصلي مباشر:

ومن المقرر أن يلعب الباطن والفيصلي معا للمرة الثالثة هذا الموسم بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس المقبل في ربع نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين في السعودية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المواجهة ستكون الأصعب بالنسبة للطرفين في دوري المحترفين كونهما يقتربان من بعضهما البعض في الترتيب ويأملان في خطف النقاط الثلاث.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف الباطن الساعي إلى تأمين نفسه جيدا بين فرق منتصف الجدول قريبا.