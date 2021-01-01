  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخميس 04 فبراير 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر المقررة اليوم الخميس 4 فبراير 2021 في إطار لقاءات الأسبوع السابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الاتحاد والفتح مباشر تبث الساعة 08:15 بتوقيت الرياض من مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بتعليق سمير المعيرفي.

ويدير المذيع مسفر الخثعمي الاستيديو التحليلي للقاء الفتح والاتحاد الذي ينطلق في تمام السابعة مساء على السعودية الرياضية، فيما يساعده الزميل المراسل محمد بن سمحة لنقل أجواء الملعب.

كما يشارك في الاستيديو، المحلل الكبير صالح الداود معه صالح خليفة للوقوف على الحالات الفنية قبل وبعد المباراة النارية المنتظرة، إلى جانب أحد الخبراء التحكيميين قد يكون الكابتن عمر المهنا.

رابط مباراة الاتحاد والفتح مباشر: اضغط هنا

ويسعى الاتحاد إلى تخطي التعثر الجولة الماضية التي تلقى فيها هزيمة جديدة، إذ يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف التعاون وخمس نقاط عن الأهلي الثالث.

ويملك الاتحاد كتيبة نجوم كبيرة قادرة على تحقيق الفارق في أي وقت رغم الظروف الصعبة المحيطة بالفريق، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيحقق الفوز دون صعوبة كبيرة.

في المقابل، يحتل الفتح المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة بفارق واحدة خلف الرائد وأمام الباطن ويسعى إلى الخروج من هذه المعادلة والبقاء في أمان.

#الاتحاد #الفتح #مباراة الاتحاد والفتح #مباراة الفتح والاتحاد #بث مباشر #الاتحاد ضد الفتح #الفتح ضد الاتحاد #الدوري السعودي #مباشر #السعودية الرياضية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ عن شهر 1 يناير 2021 - الاستعلام الحكومي

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 85 الأخيرة

اللواء محمد إبراهيم: "أربع رسائل الى الفصائل الفلسطينية قبيل اجتماع القاهرة"

بث مباشر .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا 2021

الشاباك يكشف: كيف حولت الضفة بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد إسرائيل؟

نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات..لكن السيسي وضع شرطا

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

الصحة: تسجيل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 419 حالة في فلسطين

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة