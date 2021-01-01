رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أبها بث مباشر اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري محمد بن سلمان).

مباراة الهلال وأبها مباشر تبث الساعة 06:15 بتوقيت مكة المكرمة من استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) على قناة الرياضية السعودية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين.

ويقود المذيع فهد المساعد الاستيديو التحليلي لمباراة أبها ضد الهلال على السعودية الرياضية، فيما يشارك معه المراسل مساعد الحمود لاستعراض مواقف المدربين واللاعبين بعد نهاية اللقاء.

ويكون داخل الاستيديو التحليلي الكابتن خالد الشنيف وزميله إبراهيم العنقري للتحليل الفني على مجريات الموقعة المرتقبة في دوري المحترفين، مع الخبير التحكيمي الكبير عمر المهنا للحالات الجدلية.

رابط مباراة الهلال وأبها مباشر: اضغط هنا

ويسعى الهلال إلى استعادة الصدارة التي خطفها الاتفاق مؤقتا، إذ يملك 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر، بينما أبها يحتل الترتيب العاشر برصيد 21 نقطة حتى الآن.

ويخوض الهلال هذه الموقعة بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر الأسبوع الماضي، إذ تلقى هزيمة موجعة له وأنصاره رغم عدم جاهزية منافسه للقاء على جميع الأصعدة.

وتجري مباراة الهلال ضد أبها بالتزامن مع مواجهات أخرى في الدوري السعودي، إذ يحل الفتح ضيفا على الاتحاد، ويلعب النصر أمام التعاون، في حين يستضيف العين نظيره الاتفاق على ملعبه.