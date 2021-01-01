  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سان جيرمان يكتسح نيم بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

الخميس 04 فبراير 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يكتسح نيم بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

اكتسح نادي باريس سان جيرمان ضيفه نيم أوليمبيك بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بارك دي برانس في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري الفرنسي.

وكما كان متوقعًا سار الشوط الأول في اتجاه واحد لصالح أصحاب الأرض، إذ سيطر باريس سان جيرمان على المباراة واستحوذ على الكرة قبل أن يفتتح التهديف عن طريق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 18. وفي الدقيقة 36، أضاف بابلو سارابيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على ضيفه نيم بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استمر الوضع على ما هو عليه بسيطرة باريس سان جيرمان وتراجع نيم، وهو ما أسفر عن الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض والذي جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 68، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لأصحاب الأرض.

وشهد الدوري الفرنسي، اليوم الأربعاء أيضًا العديد من المباريات، إذ نجح ليل في تحقيق فوزًا جديدًا بثلاثية نظيفة حين حل ضيفًا على بوردو، في الوقت الذي فاز فيه ليون على ديجون بهدف نظيف، وحقق موناكو انتصارًا بهدفين لهدف على نيس.

وشهدت الجولة تعادلات عدة، إذ تعادل ستراسبورج بهدفين لمثلهما مع ستاد بريست 29، وهي نفس النتيجة التي حسمت مباراة لانس ومارسيليا، كذلك تعادل ميتز بهدف لمثله مع مونبيلييه، وانتهت مباراتي رين ولوريان وسانت إتيان ونانت بالنتيجة نفسها، في الوقت الذي حسم التعادل السلبي مباراة ستاد ريمس وأنجيه.

وبهذه النتائج، يستمر ليل في صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، يليه ليون في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة على صاحب المركز الثالث باريس سان جيرمان، وأربع نقاط عن موناكو صاحب المركز الرابع، فيما يحتل ستاد رين المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

#الدوري الفرنسي #باريس سان جيرمان #نيم

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ عن شهر 1 يناير 2021 - الاستعلام الحكومي

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 85 الأخيرة

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 1 يناير 2021

اللواء محمد إبراهيم: "أربع رسائل الى الفصائل الفلسطينية قبيل اجتماع القاهرة"

بث مباشر .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا 2021

الشاباك يكشف: كيف حولت الضفة بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة

موقع عبري : تركيا غاضبة من شروط إسرائيل لإعادة العلاقات