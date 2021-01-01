سان جيرمان يكتسح نيم بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

وكالات / سما /

اكتسح نادي باريس سان جيرمان ضيفه نيم أوليمبيك بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بارك دي برانس في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري الفرنسي.

وكما كان متوقعًا سار الشوط الأول في اتجاه واحد لصالح أصحاب الأرض، إذ سيطر باريس سان جيرمان على المباراة واستحوذ على الكرة قبل أن يفتتح التهديف عن طريق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 18. وفي الدقيقة 36، أضاف بابلو سارابيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على ضيفه نيم بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استمر الوضع على ما هو عليه بسيطرة باريس سان جيرمان وتراجع نيم، وهو ما أسفر عن الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض والذي جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 68، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لأصحاب الأرض.

وشهد الدوري الفرنسي، اليوم الأربعاء أيضًا العديد من المباريات، إذ نجح ليل في تحقيق فوزًا جديدًا بثلاثية نظيفة حين حل ضيفًا على بوردو، في الوقت الذي فاز فيه ليون على ديجون بهدف نظيف، وحقق موناكو انتصارًا بهدفين لهدف على نيس.

وشهدت الجولة تعادلات عدة، إذ تعادل ستراسبورج بهدفين لمثلهما مع ستاد بريست 29، وهي نفس النتيجة التي حسمت مباراة لانس ومارسيليا، كذلك تعادل ميتز بهدف لمثله مع مونبيلييه، وانتهت مباراتي رين ولوريان وسانت إتيان ونانت بالنتيجة نفسها، في الوقت الذي حسم التعادل السلبي مباراة ستاد ريمس وأنجيه.

وبهذه النتائج، يستمر ليل في صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، يليه ليون في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة على صاحب المركز الثالث باريس سان جيرمان، وأربع نقاط عن موناكو صاحب المركز الرابع، فيما يحتل ستاد رين المركز الخامس برصيد 37 نقطة.