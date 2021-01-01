مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل بث مباشر في كأس العالم للأندية 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر وقطر وجميع أنحاء العالم، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2021 في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الأهلي والدحيل مباشر تبث الساعة 07:30 بتوقيت مصر، 08:30 لدى قطر على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق خليل البلوشي، وبي إن سبورت بتعليق حفيظ دراجي وقنوات أجنبية.

وتلقى مشجعو النادي الأهلي خبرا سارا الساعات الأخيرة تمثلت في انتظام المدافع المغربي في التدريبات مع زملائه في الفريق، بعد أن أصيب أمس أثناء التمرين وأثيرت شكوك حول مشاركته.

وقال المحلل عمر البانوبي عبر قناة الأهلي إن هناك لاعبين يشكلون خطورة في صفوف الدحيل على رأسهم المهاجم البرازيلي إدواردو الذي سجل عشر أهداف خلال 15 مباراة فقط مع ناديه القطري.

مباراة الأهلي ضد الدحيل مباشر:

وصنع إدواردو لفريقه ثمانية أهداف فيما سدد على مرمى المنافسين 54 مرة ويعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التمريرات الصحيحة التي بلغ عددها 29 إلى جانب مساهمته بغالبية الانتصارات.

كما ركز مدرب الأهلي موسيماني على قدرات نجم وسط الدحيل ادميلسون البرازيلي البالغ من العمر 26 سنة وسجل 10 أهداف في الدوري وصنع أربعة آخرين إلى زملائه ومعظم تمريراته دقيقة.

ويخشى الأهلي مغادرة كأس العالم للأندية مبكرا، علما أنه حال خسر سيلعب على تحديد المركزين الرابع والخامس، في حين انتصاره يعني مواجهة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونخ زعيم قارة أوروبا.