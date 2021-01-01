شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 85 الأخيرة

بيروت / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 85 الأخيرة كاملة التي عرضت على قناة إم بي سي (mbc 4) مساء الأربعاء والمنصات المختلفة بمواقع التواصل.

مسلسل عروس بيروت الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني شهدت ختام الأحداث وقصة حب سارة وفارس التي شاهدها المتابعون طوال أكثر من ثلاثة أشهر بمعدل 5 حلقات تم عرضها كل أسبوع مجانا على الشاشة.

وشعر جميع أفراد عائلة الظاهر بالإحباط في بداية الحلقة الأخيرة من عروس بيروت عقب توارد الأخبار التي قدمها فارس إليها، لكن الأمور بدأت تتضح لاحقا وانعكست بشكل إيجابي على حال الأسرة دون استثناء.

وحقق مسلسل عروس بيروت نجاحا باهرا يضاها الموسم الأول الذي برز فيه الممثل التونسي الشهير ظافر العابدين مع كارمن بصيبص التي قادت معه دور البطولة وأذهلت الجميع بأدائها غير المسبوق لها.

مسلسل عروس بيروت الحلقة الأخيرة: اضغط هنا

وشهدت الحلقة الماضية تحقيق حلم فارس بعد أن رزق بمولوده الأول من ثريا التي عشقها طوال الأحداث على الرغم من الصعوبات والمشاكل شبه اليومية التي أصبحوا طرفا فيها بسبب أفراد أسرتهم الكبيرة.

وتركزت الأحداث الأخيرة على نهاية سعيدة ما بين ولادة ثريا بشكل مبكر بالتزامن مع حبس خليل الذي تم زجه في السجن بسبب أعماله غير الطبيعية بفضل آدم الذى حصد في الختام ثمار البذور التي زرعها.

واستمر نجاح قصة عادل وليلي في عروس بيروت الحلقة 85، لا سيما بعد المصالحة التي جرت بينهما قبل يومين فقط، في حين بدأت ظاهر جت العمل رسميا والظهور على الشاشات تمهيدا لنجاح كبير مرتقب.