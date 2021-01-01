بث مباشر .. تردد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة 2021 على نايل سات

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، عن ترددات قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة 2021 على نايل وعرب سات؛ لمتابعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي المصري والدحيل القطري بكأس العالم للأندية.

وقالت إن تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021 على النايل سات هو: 12245، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 6/5، لافتة إلى وجود ترددات إضافية للقنوات الخمس.

وتقول قناة الكأس الرياضية إنها تبث بطولة كأس أمير قطر وولي العهد ومنافسات الدوري المحلي الذي أصبح يحظى بمكانة ومتابعة كبيرة لدى الجمهور العربي في جميع أماكن تواجده خلال السنوات الماضية.

وتشدد على إيمانها بتنفيذ رؤية مسؤولي الرياضة في قطر المتمثل بنقل الأحداث الكروية الكبرى بجميع تفاصيلها، مشيرة إلى أنها تأسست قبل ست سنوات ولا تزال تتفوق عاما بعد الآخر عبر عطاء كادرها.





تردد قناة الكأس 3 القطرية المفتوحة مباشر: اضغط هنا

واستمرت "الكأس الرياضية" في النمو والازدهار الأعوام الأخيرة حتى بات لديها أكثر من خمس قنوات متخصصة في نقل الأحداث الرياضية بمختلف الألعاب على رأسها لعبة كرة القدم الأشهر عربيا وعالميا.

وتخصص قنوات الكأس حيزا جيدا من المتابعة اليومية لاستعراض مستجدات الأندية القطرية والعربية والعالمية بلا استثناء دون تحيز لطرف على حساب الثاني، الأمر الذي أكسبها ثقة الجمهور الرياضي.

وأفادت قناة الكأس القطرية عبر موقعها الإلكتروني بأنها ستقوم ببث وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الأهلي ومنافسه الدحيل على الهواء مباشرة اليوم الساعة السابعة والنصف والثامنة على التوالي.