  1. الرئيسية
  2. سيارات

بث مباشر .. تردد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة 2021 على نايل سات

الأربعاء 03 فبراير 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. تردد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة 2021 على نايل سات



القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، عن ترددات قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة 2021 على نايل وعرب سات؛ لمتابعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي المصري والدحيل القطري بكأس العالم للأندية.

وقالت إن تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021 على النايل سات هو: 12245، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 6/5، لافتة إلى وجود ترددات إضافية للقنوات الخمس.

وتقول قناة الكأس الرياضية إنها تبث بطولة كأس أمير قطر وولي العهد ومنافسات الدوري المحلي الذي أصبح يحظى بمكانة ومتابعة كبيرة لدى الجمهور العربي في جميع أماكن تواجده خلال السنوات الماضية.

وتشدد على إيمانها بتنفيذ رؤية مسؤولي الرياضة في قطر المتمثل بنقل الأحداث الكروية الكبرى بجميع تفاصيلها، مشيرة إلى أنها تأسست قبل ست سنوات ولا تزال تتفوق عاما بعد الآخر عبر عطاء كادرها.

ترددات قنوات الكأس القطرية 2021

تردد قناة الكأس 3 القطرية المفتوحة مباشر: اضغط هنا

واستمرت "الكأس الرياضية" في النمو والازدهار الأعوام الأخيرة حتى بات لديها أكثر من خمس قنوات متخصصة في نقل الأحداث الرياضية بمختلف الألعاب على رأسها لعبة كرة القدم الأشهر عربيا وعالميا.

وتخصص قنوات الكأس حيزا جيدا من المتابعة اليومية لاستعراض مستجدات الأندية القطرية والعربية والعالمية بلا استثناء دون تحيز لطرف على حساب الثاني، الأمر الذي أكسبها ثقة الجمهور الرياضي.

وأفادت قناة الكأس القطرية عبر موقعها الإلكتروني بأنها ستقوم ببث وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الأهلي ومنافسه الدحيل على الهواء مباشرة اليوم الساعة السابعة والنصف والثامنة على التوالي.

#تردد قناة الكأس القطرية #تردد قناة الكأس المفتوحة #قناة الكأس الرياضية #تردد قناة الكأس الرياضية #قناة الكأس #الأهلي #الدحيل #مباراة الأهلي والدحيل #مباراة الدحيل والأهلي #كأس العالم للأندية #تردد قناة الكأس hd المفتوحة #تردد قناة الكأس sd #تردد قناة الكأس 3 #بث مباشر
تردد قناة الكأس القطرية الرياضية
تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة
تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2021

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الرجوب: من يتحدث عن قائمة مشتركة مع حماس "مش داري وين الله حاطه"

لأول مرة.. شاهد: الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 1 يناير 2021

الشاباك يكشف: كيف حولت الضفة بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد إسرائيل؟

ضاحي خلفان يكشف خطة إسرائيل لضرب إيران

الحية : حماس لم تحدد قراراً بشكل المشاركة في الانتخابات حتى اللحظة

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تصدر إعلاناً مهماً بخصوص تسجيل المقدسيين

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ عن شهر 1 يناير 2021 - الاستعلام الحكومي

السيسي

نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات..لكن السيسي وضع شرطا

الصحة: 10 وفيات و670 إصابة جديدة بكورونا الـ24 ساعة الماضية في فلسطين

21384

الشاباك يكشف: كيف حولت الضفة بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد إسرائيل؟