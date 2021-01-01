بث مباشر .. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS HD على نايل سات

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS HD الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في مستهل مواجهات الطرفين في كأس العالم للأندية 2021 مساء يوم الخيمس.

وقالت المصادر إن تردد قناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة 2021 عبر مدار نايل سات هو كما يلي: 11054، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي رمز h، معامل تصحيح الخطأ الجديد 3/4.

وأشارت المصادر إلى أنه يمكن ضبط "تردد بي ان سبورت" على أجهزة التلفزيون التي تبث بجودة (اتش دي HD) فقط، أو متابعة البث المباشر المجاني من كل مكان على المنصة الرسمية بموقع يوتيوب.

وأتاحت شبكة القنوات الرياضية الأكبر عربيا، مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري مجانا للمشاهدين من مصر وقطر وكل الدول العربية، إذ من المتوقع أن تحظى بنسب مشاهدة هي الأكبر منذ سنوات.





تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021:

ولم تعلن تلك القنوات عن مصير المباريات الأخرى في مونديال الأندية الذي يشارك فيه بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا وأولسان هيونداي حامل لقب دوري أبطال آسيا بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي.

ويشارك الدحيل في هذه النسخة من كأس العالم للأندية ممثلا عن دولة قطر وهي البلد المستضيف للمسابقة، إذ يتوقع مراقبون أن يكون الحصان الأسود ويظهر بشكل كبير أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا.

يشار إلى أن ترددات قنوات بي إن سبورت المفتوحة مجانا تختلف من حين إلى آخر، إذ واجه متابعون الفترة الأخيرة مشكلة تمثلت في توقف بث القناة الإخبارية دون توضيح رسمي من الشبكة.