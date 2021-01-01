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موعد ومعلق مباراة الأهلي والدحيل والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2021

الأربعاء 03 فبراير 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الأهلي والدحيل والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2021



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل والقنوات الناقلة في افتتاح منافسات الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة على استاد المدينة التعليمية في قطر.

وقالت إن موعد مباراة الأهلي والدحيل الساعة 07:30 مساء يوم الخميس بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين والسودان ولبنان والأردن وسوريا، 08:30 وفق وقت قطر والسعودية والكويت والبحرين.

ومن المقرر انطلاق مباراة الدحيل والأهلي الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي ومسقط، السادسة والنصف لدى المغرب وتونس والجزائر وألمانيا على عدد من القنوات المفتوحة.

معلق مباراة الأهلي والدحيل:

وتبث مباراة الدحيل ضد الأهلي بمونديال الأندية على 8 قنوات منها عربية ومفتوحة، وهي الكأس الرياضية الثالثة والسادسة وبي إن سبورت المفتوحة على يوتيوب والأولي ومحطات عالمية أخرى.

وأفادت القنوات بأن المعلق العماني خليل البلوشي يعلق على مجريات مباراة الأهلي والدحيل على قناة الكأس الثالثة (Alkass Three HD)، بالإضافة إلى المحطة السادسة (Alkass Six HD).

أما "بي إن سبورت" التي قررت الساعات الأخيرة إذاعة افتتاح كأس العالم للأندية مجانا لكل الجمهور العربي على (beIN Sports HD) فقد اختارت الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على الموقعة.

وتحمل مباراة الأهلي والدحيل دلالة غير مسبوقة؛ كونها الأولى التي تجمع الطرفين في التاريخ بشكل رسمي، علما أنها تقام بعد ختام لقاء أولسان هيونداي الكوري ضد تيجريس أونال المكسيكي.

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