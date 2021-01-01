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بث مباشر .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا 2021

الأربعاء 03 فبراير 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا 2021



مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد غرناطة اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 في ربع نهائي كأس ملك اسبانيا التي تجري على ملعب الأخير تويفو لوس كارمينيس.

وقالت إن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة في كأس الملك ليس من بينها محطات عربية سواء مفتوحة أو مشفرة باستثناء قناة ليبيا الرياضية التي ترددها 12303، أفقي، 27500.

وأوضحت أن هذا اللقاء يبث على ثلاث عشرة قناة عالمية أخرى، فيما يقودها الحكم الدولي خوسي ماريا سانشيز مارتينيو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والأردن وفلسطين والسودان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة بكأس الملك 2021:

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة بكأس الملك

وتنطلق مباراة غرناطة ضد برشلونة الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وبغداد والمنامة، الثانية عشرة لدى سلطنة عمان والإمارات، التاسعة في الجزائر وتونس.

وكان إشبيلية قد بلغ دور نصف النهائي في كأس الملك عقب فوزه أمس على نظيره ألميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني بهدف دون مقابل سجله اللاعب لوكاس أوكامبوس بالدقيقة (67).

ومن المقرر أن يلعب فياريال ضد ليفانتي في ربع نهائي الكأس قبل انطلاق لقاء برشلونة الليلة، في حين يحل أتلتيك بيلباو ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينتو فيامارين مساء غد الخميس.

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