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شاهد.. فوزان لخدمات خانيونس وشباب الزوايدة في الأولى

الأربعاء 03 فبراير 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فوزان لخدمات خانيونس وشباب الزوايدة في الأولى



غزة / سما /

خطف خدمات خانيونس انتصارا ثمينا من خدمات المغازي (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الذئاب" محمد أبو موسى (74), وحسن مخيمر (80), ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع, ويبقى رصيد خدمات المغازي 3 نقاط في المركز التاسع.

 

شباب الزوايدة – الأقصى (1-0)

وحقق شباب الزوايدة فوزا غاليا على نظيره الأقصى (1-0).

ويدين الزوايدة بانتصاره إلى محمد تمراز الذي سجل هدف المباراة الوحيد (41), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني, ويبقى رصيد الأقصى نقطة واحدة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للأقصى عبر طارق الهور, بعدما تصدى لها محمد قشطة حارس الزوايدة (46).

كما طرد المهدي حجازي من الأقصى وهو على دكة البدلاء (84).

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