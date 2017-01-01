تراجع حاد في دخل إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر

وكالات

أعلنت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، عن تراجع دخلهما خلال العام الماضي بأكثر من 20% عن العام السابق إلى 120 مليون دولار.

وقال الزوجان اللذان تنازلا عن أجرهما من الحكومة الأمريكية عن عملهما مستشارين للرئيس ترامب خلال السنوات الأربع الماضية، إنهما حققا خلال العام الماضي والعشرين يوما الأولى من العام الحالي دخلا يتراوح بين 23.8 مليون دولار على الأقل و120 مليون دولار على أقصى تقدير.

وكان دخلهما في العام السابق حوالي 156 مليون دولار حسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

يذكر أن القانون يلزم المسؤولين بالكشف عن قيمة أصولهم ودخلهم غير الحكومي.

وبشكل عام فإن هذه البيانات تشير إلى أن إيفانكا وجاريد ورغم أنهما ما زالا ثريين للغاية، خسرا جزءا من ثروتهما خلال سنوات حكم ترامب.

ففي العام 2017 وبعد وقت قصير من تولي ترامب الرئاسة وتعيين إيفانكا وجاريد في الإدارة الأمريكية أعلنا أن دخلهما يصل إلى 195 مليون دولار، ولكن هذا الإعلان كان يغطي فترة أطول من الفترات التي غطتها الإعلانات التالية.

وخلال إفصاحهما الأخير، قال الزوجان إنهما يتملكان أصولا تتراوح قيمتها بين 206 ملايين و803 ملايين دولار في حين كانت الأرقام العام 2017 تتراوح بين 241 و741 مليون دولار.

المصدر: وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية