اسرائيل: إجراء فحوصات كورونا باستخدام كاميرا حرارية

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تطوير تقني جديد من شأنه تشخيص إصابات كورونا في غضون ثوانٍ معدودة، وذلك من خلال التقاط صورة، بعد وضع كاميرا حرارية للهاتف الذكي.



ووفق الصحيفة، يدور الحديث عن بحث رائد من نوعه في العالم، يعتمد على تكنولوجيا معالجة الصور لـ "افيكا- الكلية الاكاديمية للهندسة في تل أبيب" بالتعاون مع مركز أبحاث القلب في مستشفى "شيبا" الطبي الإسرائيلي وعدد من العلماء والأطباء.

وبحسب الصحيفة، يتم التقاط صور الأشخاص الذي يتم فحصهم بكاميرا حرارية متصلة مع الهاتف الخليوي التي تكلفتها تقدر بـ 350 دولار، نتائج الفحص يتم تحليلها بعد معالجة الصورة في السحابة والجواب فوري، يمكن تركيب المنظومة وتشغيلها عن بعد وعن قرب وأيضا خارج المستشفى وتخفيف الضغوطات عن المستشفيات.

وقال العاملون على تطوير هذه الخاصية، إنه بفضل نتائج البحث، الذي سجل مؤخرا كبراءة اختراع، تم تحديد أكثر من 85% من الإصابات الايجابية، وحساسية لـ95% منهم، أي أن 92% من الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل كانوا مصابين.



وأوضحوا أن من مميزات هذا التطوير، أنه قادر على التمييز بين جميع إصابات الرئة وكورونا، حيث يمكنه إجراء فحوصات لأكثر من شخص بنفس الوقت.

