السعودية .. قياس يعلن مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي 2021 - 1442

الرياض / سما

أعلن قياس اليوم الإثنين، عن مواعيد اختبار التحصيلي في المملكة العربية السعودية، داعيا الجميع للإسراع في التسجيل سواء فئة الذكور أو الإناث.

وقالت إن موعد التسجيل في الاختبار التحصيلي للبنين يكون يوم 19 / 6 / 1442 هجري، مشيرا إلى أن البنات يمكنهن التقديم بتاريخ 26 / 6 / 1442.

وأفادت بأن موعد الاختبار التحصيلي الفترة الأولى تكون من يوم 5 / 9 / 1442 حتى 9 / 9 / 1442 هجري، مطالبا إلى الالتزام والتقيد بهذه المواعيد.

وأضاف أن موعد اختبار التحصيلي الفترة الثانية يكون من تاريخ 24 / 10 / 1442 هجري، حتى يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته في جميع أنحاء المملكة.