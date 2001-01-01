محكمة دبي تقرر سجن دايلر لمدة 6 أشهر .. السيرة الذاتية

أبو ظبي / سما

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة ستة أشهر والإبعاد بحق مغني الراب الشهير ونجم انستغرام (الشاب دايلر) الذي حقق شعبية واسعة الفترة الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام فنية إن محكمة دبي قضت بسجن المغني دايلر 6 أشهر؛ بتهمة زراعة وتعاطي الحشيش، وفي اطار نفس القضية تم احالة المتهمة الرابعة الى محكمة الأحداث.

دايلر السيرة الذاتية:

اسمه عبدالعزيز ربيع الدليجان، من سكان العاصمة الرياض ، سعودي الجنسية من أم كويتية وأب سعودي، تخرج من المدرسة الثانوية في عام 2019.

وينوي إكمال دراسة البكالوريوس في تخصص المونتاج والإخراج. لدى عبدالعزيز ثلاث أخوات وأخوين هم : ألاء و هلا ونجلاء و خالد وعبدالله.

يذكر أن له لعبة تدعى “حصيصه” تشاركه في محتوى قناته ويدعي أنها ابنته.

تعود بدايته لقناة يوتيوب أجنبيه عمل فيها كمنتج أفلام “سكيت بوردينق”، يتقاضى جراء إنتاج الفيديو الواحد مايقارب 350 دولار أمريكي.

ويذكر أن أول قناة افتتحها في عام 2009 أي أنه كان يبلغ الثامنة من عمره قناة ذات محتوى أجنبي وسماها “دايلر تي في”، وما أن شعر أنه أحترف المجال قرر الإنطلاق في نشر المحتوى العربي وكانت بداية الانطلاقة في عام 2016.

يشار إلى أن دايلر من مواليد الخامس عشر من مايو عام 2001 ويبلغ من العمر حاليا 19 سنة، ومن أبرز أغانيه (سوري، Gareema، Samoli) ويملك شعبية واسعة في الوطن العربي.