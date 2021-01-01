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الفنانة السورية أصالة: اعتزلت الزواج

السبت 30 يناير 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة السورية أصالة: اعتزلت الزواج



وكالات / سما /

في أمسية ثقافية فنية جمعتها بالفنان عبادي الجوهر، أعلنت المطربة السورية أصالة اعتزالها الزواج بشكل نهائي، بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

الأمسية التي جمعت الثنائي في "ضيف بدر" عبر حساب وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، جاءت تحمل معها كواليس طربية كثيرة، في ليلة التقى فيها ثنائي من أهم الأصوات العربية.

وحينما تحدث عبادي الجوهر عن نيته الزواج بعد أن افتتحت معه أصالة الأمر وأخبرته أنه لابد من زواجه قريبا، حول هو إليها الأمر، وما إذا كانت تنوي خوض التجربة، لترد بشكل قاطع مؤكدة أنها اعتزلت الغرام.

ولم تمنح أصالة الأمر مساحته، بعد أن ردت بكلمات مقتضبة مؤكدة أنها اعتزلت مثلما اعتزل ياسر القحطاني من نادي "الهلال"، مشيرة إلى كونها صارت معقدة، لتحول بعدها الحديث عن نادي الهلال السعودي، وتقدم أغنية "لأنك هلالي".

انفصال أصالة عن المخرج العريان جاء في بداية العام الماضي، عقب فترة طويلة من الشائعات، ليفجر صدمة لدى الجميع، قبل أن يزداد الأمر غموضا، حينما عادت أصالة وتحدثت عن العريان قبل ما يقرب من شهر.

ونشرت أصالة صورة تجمع العريان بموديل، وتحدثت عن الخيانة من أقرب الأصدقاء، في ظل ما أثير عن وجود علاقة جديدة تجمع العريان بالموديل نيكول سعفان.

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