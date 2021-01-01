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اشتباه بحدث امني قرب سفارة "اسرائيل" في باريس

الجمعة 29 يناير 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباه بحدث امني قرب سفارة "اسرائيل" في باريس



القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن هناك اشتباه بحادث أمني وقع اليوم، بالقرب من سفارة "اسرائيل"  في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد ساعات من الانفجار الذي وقع بالسفارة "الإسرائيلية" بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال مراسل الصحيفة، ليلاخ شوفال: "بعد الانفجار الذي وقع قرب السفارة الاسرائيلية في نيودلهي، فإن هناك اشتباه بوقوع حادث أمني آخر اليوم، حيث عثر مسؤولون أمنيون على جسم مشبوه بالقرب من سيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية في باريس".

يشار إلى أن انفجاراً وقع في وقت سابق من اليوم الجمعة، قرب سفارة الاحتلال في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث أكدت الشرطة الهندية أن الانفجار وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

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