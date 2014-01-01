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مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجمعة 29 يناير 2021 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة فرنسا ضد السويد بث مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 لحساب مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر.

مباراة السويد ضد فرنسا مباشر في مونديال كرة اليد تبث من صالة استاد القاهرة الدولي على (ON Time Sports 3 HD) قناة أون تايم سبورت المفتوحة عبر مدار النايل سات.

وأفادت القناة الناقلة بأن موعد لقاء السويد واسبانيا بكأس العالم لليد يكون الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، العاشرة والنصف لدى مكة المكرمة والدوحة.

وتبدو هذه الموقعة الأصعب للمنتخب السويدي في المونديال العالمي، إذ لم يحقق الفوز على نظيره الفرنسي منذ ما يزيد عن ست سنوات متتالية، وكان انتصاره الأخير عام 2014.

مباراة فرنسا والسويد مباشر مونديال كرة اليد:

وفاز منتخب فرنسا على السويد قبل عامين في بطولة أوروبا لكرة اليد بنتيجة (23-17)، وسبقها انتصار آخر (33-30)، وأيضا بكأس العالم 2015 (27-25)، فيما يأمل الأخير في كسر المعادلة.

ونجح منتخب فرنسا في وصول نصف نهائي مونديال كرة اليد عقب انتصاره على منافسه المجري بنتيجة (35-32)، علما أنه حقق نتائج إيجابية منها الفوز على البرتغال وأيسلندا والجزائر.

أما منتخب السويد، فقد تغلب في ربع النهائي على قطر بنتيجة كبيرة (35-23)، عقب التفوق على الاتحاد الروسي والتعادل مع سلوفينيا وروسيا البيضاء والفوز أمام مصر وتشيلي ومقدونيا.

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