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سبب وفاة عبدالله الصريخ الفنان الشعبي في السعودية .. السيرة الذاتية

الجمعة 29 يناير 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة عبدالله الصريخ الفنان الشعبي في السعودية .. السيرة الذاتية



الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية سعودية، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، عن وفاة عبدالله الصريخ الفنان الشعبي السعودي؛ وذلك عن عمر ناهز 67 عاما.

وأكدت المصادر الفنية، وفاة الفنان عبدالله الصريخ إثر معاناة مع المرض، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي وسائل التواصل الاجتماعي، نعى العشرات من الفنانين والنشطاء الفنان الراحل عبدالله الصريخ، مستذكرين أفضل أغانيه وأعماله الفنية.

عبدالله الصريخ السيرة الذاتية:

وامتدت مسيرة الصريخ لأكثر من 40 عاماً تميز فيها بأنه انتهج غناء جلّ أغانيه على مقام الصبا ، ومن أشهر ما غنى “يابقايا الأمس” أو “يابلابل رددي” .

ولد عبدالله الصريخ عام 1954 في عنيزة، وبدأ شغفه بالموسيقى منذ الصغر فتعلم العزف على عدة آلات بطريقة سرية برفقة أصدقائه في جلسات شبابية خاصة.

اتجه إلى الفن الشعبي بشكل رسمي سنة 1974 عبر تمكنه من أداء مقام الصبا عندما كان شابا يافعا، ما مكنه من إحياء العديد من الحفلات والجلسات الشعبية الخاصة في عنيزة وغيرها.

في عام 1976 شارك في تقديم أغنية وطنية للتلفزيون السعودي بعنوان “ياربى الفيحاء” بمناسبة عودة الملك خالد.

وفي عام 1977 اتجه إلي الكويت لتسجيل أغانيه هناك حيث سجل شريطا كاملا قبل أن يرحل إلى القاهرة حيث كان له أول تسجيل رسمي بقيادة الموسيقار هاني مهنا وقام بتوزيع هذا العمل استوديو سمراء.

وكان من أشهر أغان الراحل الصريخ: ماني مسير، وكلن يقول الوقت، وفز قلبي، وياهوى بس يكفيني مصايب، وغيرها الكثير.

يشار إلى أن الكثير من الشائعات قد صدرت بشأن وفاة الفنان عبدالله الصريخ سواء قبل أعوام أو الأخيرة في شهر أكتوبر 2020، لكن تم نفيها حتى فارق الحياة اليوم.

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