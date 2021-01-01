مشاهدة مباراة قطر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الدوحة / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة منتخب قطر ضد السويد بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 27 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر.

مباراة قطر والسويد مباشر في مونديال كرة اليد تبث على قناة أون تايم سبورت المفتوحة (on time sports live) بصوت المعلق خيري، بالإضافة إلى العديد من المنصات العربية والعالمية.

ويسعى المنتخب القطري إلى تحقيق الحلم العربي والتواجد في المربع الذهبي لا سيما عقب خسارة شقيقه المصري أمام نظيره الدنماركي قبل قليل وخروجه من المنافسات بشكل مشرف ونهائي.

أما منتخب السويد، فهو يعد أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال كرة اليد، إذ قدم مستوى مذهل أمام جميع المنتخبات التي لعب ضدها من المرحلة الأولى والأساسية حتى هذه اللحظة.

مباراة منتخب قطر لكرة اليد مباشر:

وفاز منتخب تشيلي على نظيره الكونغو بنتيجة (35-30) في المراكز 25-31، بالإضافة إلى انتصار إداري لصالح كوريا الجنوبية أمام الرأس الأخضر، وتونس على النمسا (37 مقابل 33).

أما المنتخب المغربي فقد تغلب على نظيره الأنغولي في الشوط الإضافي الأول بعد مواجهة صعبة للغاية لم تشهد تسجيل مثل هذه النتيجة منذ ما يزيد عن 8 أعوام، لتؤكد في التاريخ الحاضر.

يذكر أن مباراة قطر ضد السويد في مونديال كرة اليد بمصر 2021 ليست الأولى تاريخيا بين الطرفين، إذ سبق أن لعبا العام الماضية وانتهت بخسارة المنتخب القطري بنتيجة (23 مقابل 22).